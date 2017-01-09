Hakkını Helal Et' Mesajı Alıp Gittiği Evde Eşi ve İkiz Çocuklarının Cesediyle Karşılaştı (2)

ÇOCUKLAR DOĞALGAZ ILE OLDULER



Bursa'da, cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'in ise oturma odasındaki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü öğrenildi. Zahide Kahraman ve ikiz çocuklarının cesetleri evde yapılacak incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.