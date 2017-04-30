Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Otogarda Yakalandı

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 54 yaşındaki U.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.K., sağlık kontrollerinden geçirilerek Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.



U.K.'nin, Taşköprü nüfusuna kayıtlı olduğu ve dolandırıcılık suçundan Kastamonu Ağır Mahkemesi'nde yapılan yargılaması sonucu 6 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. - KASTAMONU