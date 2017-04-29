Hakkında Araması Bulunan Kişi Yakalandı

Aydın'da 13 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orta Mahallede bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 13 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D gözaltına alındı.



Zanlının işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın E tipi Kapalı Ceza evine gönderileceği öğrenildi.