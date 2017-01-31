Hakkarili Sporcu Türkiye 6.'sı Oldu

HAKKARİ (İHA) – İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Hakkarili sporcu 6. oldu.



İstanbul Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonunda düzenlenen ve 16 yaş altı atletlerin katıldığı şampiyona, uzun atlama yarışmalarıyla başladı. Farklı kategorilerde devam eden yarışmalara Hakkari de 15 sporcu ile katıldı. Yapılan yarışmada Hakkari'yi temsil eden sporculardan Kadir Kurt, gülle atma branşından Türkiye 6'ncısı oldu.



Yapılan yarışma hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Atletizm Antrenörü Yeliz Alp, bu tür yarışmalara zor şartlarda ve imkansızlıklarla hazırlandıklarını belirterek, "Nihayetinde derece yaparak emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ne yazık ki ilimizde koşu parkuru ve gülle atma alanı yok. Bu tesis yetersizliğine rağmen Türkiye şampiyonalarından derece ile dönüyoruz. Ben buradan tüm sporcularımızı kutluyor, yarışmalarda emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ