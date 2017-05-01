Hakkarili Plastik Cerrah Uzmanına Görkemli Düğün

Hakkari'nin tanındık ailelerinden biri olan plastik cerrahi uzmanı Dr. Sinan Taşkan için kırda üç gün üç gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.



Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan plastik cerrahi uzmanı Dr. Sinan Taşkan, Diyarbakırlı matematik öğretmeni Hayriye Yağmur çifti Hakkari'nin Biçer Mahallesindeki kır alanında üç gün üç gece süren düğün töreni ile dünya evine girdiler. Hayriye ve Sinan çiftinin düğün törenine Irak, İran ve çevre il ve ilçelerden çok sayıda davetli katıldı. Yöresel kıyafetlerle renk cümbüşü oluşturulduğu düğün töreninde, takı merasimi, kına, sağdıç divanı ve yörenin gelenek ve görenekleri düğün törenine yansıtıldı. Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde davetliler canlı müzik eşliğinde halay çekerek, doktorlarına görkemli bir düğün yaptılar. Yoğun bir tempoyla hastanede sağlık hizmeti sunduklarını ve düğününde bile hastalarının durumunu merak ederek arayıp takip eden başarılı cerrah Taşkan'ın, düğün töreninin güzel bir şekilde geçtiğini ifade ederek, düğün törenlerine Irak, İran, il, ilçe ve çevre illerde gelerek iştirak eden akraba dost ve arkadaşlarına teşekkür etti. - HAKKARİ