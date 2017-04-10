Hakkarili Öğrencilerden Örnek Davranış

Hakkari Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedileri için kedi evleri hazırlayarak örnek bir davranış sergiledi.



Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak kendileri için kedi evi hazırlayan öğrencileri okulunda ziyaret etti.



Öğrenci ve öğretmenlerle görüşen heyet, sokak hayvanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.