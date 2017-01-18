Hakkarili Öğrenciler Komando Tugayı'na Misafir Oldu

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, toplum devlet kaynaşması kapsamında bir grup ilkokul öğrencisini kışlada misafir etti. Değişik okullardan yaklaşık 40 öğrenci, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda helikoptere binmenin heyecanı yaşadı.



Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Vali Toprak, öğrencilere Mehmetçikleri anlattı. Toprak, "Bu helikopterlerimizi, uçaklarımızı, araçlarımızı sizler kullanacaksınız inşallah. Sizlere emanet edeceğiz bu araçları, devleti, milleti, memleketi. Onun için sizlerin iyi yetişmesi gerekiyor. Vatan, millet, bayrak sevgisini her şeyin önünde tutan, annesine, babasına, büyüklerine saygılı olan ve küçüklerini seven birer birey olmalısınız. Hakkari'de, ilçelerinde, köylerinde yaşayan herkesin huzuru için askerlerimiz çok zor şartlarda çadırlarda, yerine göre mevzi kazarak oralarda yaşıyorlar, nöbet tutuyorlar. Bunu vatan sevgisi, millet sevgisi için yapılıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet teşkilatımız hepimizin huzuru için bizim mutlu yaşamamız için, kimseye boyun eğmememiz için mücadele veriyor. Askerlerimiz bu araç ve gerekçeleri kullanarak havadan ve karadan gidiyor ve canlarını ortaya koyarak bizler için mücadele ediyorlar. Tabi vatan, millet için hizmet sadece asker olmakla da olmaz. İnşallah içinizden hakim, doktor, öğretmen, mühendis, pilot ve vali olanlar çıkacak ve vatanına milletine hizmet edecek. Sizler bu görevi bizden devralıp daha da ileriye taşıyacaksınız. Vatanımız, bayrağımız, askerimiz, bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız onu korumak için çabalayacağız" dedi.



ASKERLERİMİZ VATANIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN GÖREV YAPIYOR



Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise, geleceğin teminatı olan öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptıkları görev ve amaçları hakkında çocuklara bilgi verdi. Askerler olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet ettiklerini belirten Tuğgeneral Tayanç, "Gördüğünüz bu askerler çok daha zor şartlarda dağlarda nöbet tutarak vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyor. Eğer biliyorsanız asker ağabeyleriniz için sureler okuyun, dualar edin" diye konuştu.



İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER



Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri öğrencilere tanıttı. Ardından öğrenciler hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere Köpek Müfreze Komutanlığı, dron ve İHA, kayak ve helikopter gösterisi yapılarak, komando kolunun silah ve teçhizatları tanıtıldı. Daha sonra öğrenciler, kayak pistinde asker ağabeylerinin yardımı ile kızakla kaymanın mutluluğunu yaşayarak gönüllerince eğlendi. Ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç makamında kabul ettiği öğrencilere Vali Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte kitap hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.



- Hakkari