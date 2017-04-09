Hakkarili Öğrenci Bölge Birincisi Oldu

Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencisi Malik Çiftçi, hafızlık alanında bölge birincisi oldu.



Siirt'te Anadolu imam hatip liseleri arasında 'Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma ve Kur'an-ın Genç Muhafızları Hafızlık Bölge Yarışmaları yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliği yapılan yarışmalarda, hafızlık alanında Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi bölge birincisi oldu.



Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında ise, Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Kaya bölge ikincisi oldu.



Bölge yarışmasında birinci gelen Hakkari Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Malik Çiftçi'nin hafızlık alanında bölgeyi Türkiye finallerinde temsil edeceği belirtildi. - HAKKARİ