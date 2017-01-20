Hakkarili İş Adamından Hükümete Sicil Affı Teşekkürü

Hakkarili iş adamı Abdurrahman Er, esnafların büyük umut ve hayallerle beklediği sicil affını TBMM'den geçiren hükümete teşekkür etti.



TBMM'den geçen sicil affını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen iş adamı Abdurrahman Er, bazı olumsuz sebeplerden dolayı bankalara borçlarını ödeyemeyen veya geciktiren vatandaşlara, esnaflara ve işletme sahiplerine 6 ay içerisinde ödeme veya tekrar yapılandırılması halinde kendilerine Bankalar Birliği Risk Merkezinde beyaz sayfa açıldığını söyledi. Geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların da bu düzenlemeyle dikkate alınmamasının esnaf arasında büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden Er, "Esnaflarımız ve işletmelerimizin bankalar nezdinde kredi ve çek ödemelerini zamanında yapamadıkları için kara listede olmaları nedeniyle her kredi taleplerine olumsuz cevap almalarına sebebiyet verilmiştir. Hükümetimiz; ülkemiz için, bölgemiz için olumlu adımlar atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümet üyeleri, ülkede işini kurmaya çalışana ve işini büyütenlere ve özellikle bölgemizde yatırım yapmak isteyen işletmelere gerekli duyarlılığı gösterip, kredi taleplerine olumlu cevap vermeleri konusunda sürekli finans kuruluşlarını ve bankaları uyarmaktadır. İnşallah, bölgemizde ve özellikle ilimizde bulunan bankaların kesip atmak veya ağırlaştırılmış engeller yerine esnek davranarak esnafın ülke ve ilin ekonomisine katkı sunmaları sağlanmalıdır. Halkımız ve bölge esnafı bunu ısrarla beklemektedir. Bankaların TBMM'nde çıkan sicil affını da baz alarak özellikle bölgemizde işletmelerini askıya alan veya işini küçülten, kalkınmayı ve istihdama yönelik adım atan esnaflarımızın yüzünü güldürecek adımları atmak zorundadırlar. Ülkemiz için, bölgemiz için nefes alma anlamında bu bir zaruriyettir. İlimizde bulunan finans kuruluşlarına tekrar sesleniyorum. İşsizliğe hep beraber çare bulmak zorundayız. Sizler elinizi değil gövdenizi taşın altına koyarak esnafımızın imdadına kulak asarak olumlu kredi başvurularına cevap vermek zorundasınız. Türkiye hepimizin, aynı gemide yol aldığımız asla unutulmamalıdır. Yeni iş yerlerinin açılması, iş AŞ olanaklarının yeniden gözden geçirilerek ülkemizde birilerinin özellikle oluşturmak istedikleri kötü imajı hep beraber silmek zorundayız. Bu anlamda sicil affı düzenlemesini çıkaran başta hükümetimize ve TBMM üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - HAKKARİ