Hakkarili dağcılardan lösemili çocuklar için doğa yürüyüşü



HAKKARİ'de Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Spor Kulüpleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle lösemili çocuklar için 3 bin rakımlı Uleder Dağı'na doğa yürüyüşü düzenlendi.



Zirve ve Cilo Dağcılık Kulüpleri temsilcisi Hacı Tansu başkanlığındaki 15 dağcı, lösemi çocuklar için 3 bin rakımlı Uleder Dağı'na doğa yürüyüşü ve ardından da tırmanış gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşüne Cilo Dağcılık Kulübü Derneği Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu'nun 13 yaşındaki oğlu Arman Tansu da katıldı. Hacı Tansu, Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Kulüpleri olarak Hakkari'de değişik doğa sporları alanında faaliyet yürütmeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



"İlimizin dağcılık ve doğa sporları potansiyeli oldukça yüksektir. Bu bağlamda çocuklarımızın da spora yönlendirilebilmesi için ve ilgileri olan spor alanlarında eğitim görebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2017 yılı programımız içerisinde genç ve çocuk sporcularımıza bir dağcılık eğitim merkezi oluşturmak ve okullarla ortak projeler yürüterek, çocuklarımızı bu merkezde eğitmeyi planlıyoruz. İlgili kurum ve yetkililerden gerekli desteği alabilirsek, inşallah yakın zamanda Hakkari'de bir de Dağcılık ve Doğa Sporları Eğitim Merkezimiz olacak. Ayrıca bu sporların gelişmesi, ilerlemesi ve yürütülebilmesinin bölgedeki alanların tırmanışa ve doğa sporlarına açılması gerekiyor. Bugünkü tırmanışımızı da 23 Nisan'da yapmamızın ayrıca bir önemi var. Çocuk bayramı olan bugünde ekibimizin içinde 13 yaşında bir çocuk olması da tesadüfü değildir. Bizlerde bu tırmanışı, arkadaşları,yaşıtları gibi her istedikleri zaman spor yapamayan, doğa ile buluşamayan lösemili çocuklara armağan ediyoruz."