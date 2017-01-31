Hakkari Yüksekova Kardan Aylan ve Ümran'ı Yaptı

Kardan Aylan ve Ümran'ı yaptı



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Mehmet Şerif Karahan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde boğularak kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ve Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırılarında yaralanan ve ambulanstaki görüntüsüyle büyük yankı uyandıran 5 yaşındaki Ümran'ı kardan yaptı. Karahan, artık çocukların ölmesini istemediğini söyledi.



Yüksekova'nın Yeni Mahalle semtinde oturan yaz aylarında inşaat işçisi olarak çalışan evli 1 çocuk babası 37 yaşındaki Mehmet Serif Karahan, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu ilçede, acının sembolu olarak dünyada büyük yankı uyandıran iki çocuğu kardan fügürlerini yaptı. Evde boş otururken zamanını değerlendirmek ve savaş ortamında çocukların yaşadığı trajediyi yeniden hatırlatmak için Aylan ile Ümran'ın kardan fügürlerini yaptığını söyledi.



KENDİ SAÇLARINI KULLANDI



Karahan, Aylan ile Ümran'ı yapmak için yaklaşık 15 gün çalıştığını belirtti. Özellikle Aylan'ı yaparken büyük özen gösterdiğini anlatan Karahan, Aylan'ın saçlarını yapmak için berberde kestirdiği kendi saçlarını, kıyafetlerini ise 5 yaşındaki kızının kıyafetlerinden yararlanmarak yaptığını belirtti.