Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan Coşkusu
Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan coşkusuHAKKARİ ve Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan coşkusu
HAKKARİ ve Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.
Hakkari ve Yüksekova'da 23 Nisan coşkusu
Hakkari'deki törenler Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.
Kutlamalara Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak eşi Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgut, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı. Kültür merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasında sonra öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Öğrencilerin şarkıları ve gösterileri büyük ilgi gördü. Kutlamalar halk oyunları gösterisi ile son erdi.
YÜKSEKOVA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Yüksekova'da Hükümet Konağı önünde çelenk bırakmasıyla başlayan 23 Nisan kutlamaları Selehaddin Eyyübi Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa Hakkari Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Ak Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amileri, öğrenci ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten şiirin okunmasının ardından minik öğrencilerin dans gösterileri büyük beğeni topladı.