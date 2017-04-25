Hakkari ve Şırnak'ta Devam Operasyonlarda, 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

GÜVENLİK kaynakları, Hakkari'de 11 ve Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Pirinçeken bölgesinde, hududa sıfır noktada, Güven Dağı'na sızma girişiminde bulunan teröristler, Güven Dağı'ndaki 2'nci Hudut Tugayı Hudut Kartalları tarafından tespit edildi. Teröristlerin insansız hava aracıyla takip edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 ile 3 terörist, Kuzey Irak Nirveseytu Tepe civarında etkisiz hale getirildi.



Öte yandan Çukurca hududuna sıfır noktadaki Güven Dağı bölgesinde bulunan birliğe sızma girişiminde bulunan teröristler, Güven Dağı'nda bulunan 2'nci Hudut Tugayı Hudut Kartalları tarafından Güven Dağı kuzeyindeki Yayladere mevkiinde tespit edildi. Teröristlerin insansız hava aracıyla takip edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larla 3 terörist daha Yayladere mevkiinde etkisiz hale getirildi. İlerleyen saatlerde ise Hakkari'nin Şemdinli İlçesi güneyindeki Kuzey Irak Hakurk Armush bölgesinde, İHA ile tespit edilen 5 terörist, Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkari'de toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.



Cudi Dağı bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı emir komutasında devam eden operasyonda ise 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. - Ankara