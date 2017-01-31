Hakkari,van ve Bitlis'te PKK'nın Finans Kaynağı Uyuşturucuya Operasyon

HAKKARİ, Van ve Bitlis'te, PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 13 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 23 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram afyon sakızı ve 200 TL sahte para ele geçirildi.



Hakkari Emniyet Müdürülüğü, Hakkari, Van ve Bitlis'te torbacılara yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik ilimiz dahilinde Torbacı diye tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik Projeli çalışma kapsamında; Hakkari il merkezli, Van, Bitlis ve Yüksekova'da bulunan 13 ayrı adreste yapılan operasyonda, 13 şüpheli şahıs yakalanmış, planlı operasyon kapsamında toplamda 19 paket halinde 23 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram afyon sakızı, 200 TL sahte para ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslardan çoğunlukla ele geçirilen metamfetamin adlı uyuşturucunun ülkemize İran'dan geldiği bağımlılık yaptığı, bağımlılığının devamında sürekli kullanılması halinde ölümcül olabileceği kristalize yapıda olan sentetik bir uyuşturucu olduğu değerlendirilmektedir. Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmış, şüphelilerin emniyetteki işlemleri ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi. - Hakkari