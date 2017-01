Hakkari Valisi Toprak'tan Öğretmenlere Teşekkür

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, geçen yıl güvenlik güçlerince huzur ve güveni tesis etmek için Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında görevlerini fedakarca sürdüren öğretmenlere teşekkürlerini iletti.



Toprak, Yüksekova 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.



Öğretmenlerin Yüksekova gibi önemli bir noktada görevlerini layıkıyla yapmak için cansiperane ve fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Toprak, kendilerinin de Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile emniyet teşkilatı aracılığıyla öğrencileri geleceğe hazırlamak adına kurs düzenlediklerini bildirdi.



Öğrencilere kitap yardımı yaptıklarını da anlatan Toprak, "Fakat sadece kitap yardımı bu işi çözmez. Siz fedakar öğretmenlerimiz, bu çocuklara hafta sonları zaman zaman ücret almadan yardımcı oluyorsunuz. Bunları ben de yakından izliyorum. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"İnsanları yetiştirmek sizlere düşüyor"



Vali Toprak, güvenlik güçlerinin, devlete ve millete kastedenlere karşı geçen yıl Yüksekova'nın bazı noktalarında çok ciddi operasyonlar gerçekleştirdiğini ifade etti.



Öğretmenlerin "Canımıza bir şey olur, saldırıya uğrarız, okulumuza saldırı olur." demeden, canını ortaya koyarak üstün hizmet örneği sergilediğine işaret eden Toprak, şunları kaydetti:



"Sizler, kafamızda her zaman kurduğumuz gibi her şeyin üstesinden gelen, fedakar, cefakar, çalışkan, koşturan, öğrencisi, vatandaşı için canını ortaya koyan öğretmen portresini layıkıyla bir kez daha ortaya çıkardınız ve yaşattınız. Çocuklarımızın iyi birer vatandaş, iyi birer insan olması için sizlerden özel çaba sarf etmenizi rica ediyorum. Vatanını, milletini, küçüğünü, büyüğünü, bayrağını, ülkemizin bağımsızlığını, atalarını iyi değerlendirecek, iyi tartacak, yolunu güzel çizecek ahlak sahibi çocuklar ve insanlar yetiştirmek bence sizlerin birinci vazifesidir. Onun için vatanımız, milletimiz, memleketimiz, kalkınmamız, bilimde, teknolojide ileri gitmemiz için ihtiyacımız olan insanları yetiştirmek sizlere düşüyor."



Öğrencilerin öğretmenlere teslim edildiğini dile getiren Toprak, öğretmenlerin, ülkenin gerçeklerini görerek öğrencilerini ona göre hazırlamaları gerektiğini vurguladı.



Emniyetten Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar tüm kurumların çocukların başarısı için seferber olduğunu belirten Toprak, "Fakat birinci görev sizlere düşüyor. Sizlerin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak şüphem yok. Her türlü isteklerinizi başta müdürleriniz olmak üzere, kaymakamımıza, bizlere iletebilirsiniz. Önünüzdeki her türlü engel kaldırılacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Yeter ki işinize odaklanın." dedi.