Hakkari Terörün İzlerini Kış Turizmiyle Silecek

YILMAZ KAZANDIOĞLU - NECMİ ERTUŞ - Yılın 6 ayı kar yağmasına rağmen terör saldırıları nedeniyle kış turizminden istediği payı alamayan Hakkari'nin, bu sektörde istenilen seviyeye gelmesi için çalışma başlatıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 88'i dağlık alandan oluşan Hakkari'ye yılın 6 ayı kar yağdığını söyledi.



Bölgenin yüksek kesimlerinde ise 7 ay kar bulunduğunu anlatan Ağacanoğlu, Türkiye'de karın yerde kalma süresi açısından en uzun sürenin Hakkari'de olduğunu ifade etti.



Bu durumun turizm açısından hem Hakkari hem de Türkiye açısından avantaj olduğunu vurgulayan Ağacanoğlu, "İlimizin İran ve Irak'a sınırı bulunuyor. Bu anlamda kış turizmine önemli bir uluslararası istasyon olabilme özelliği taşıyor." dedi.



Ağacanoğlu, kış turizminin geliştirilmesi, eylem planlarının hazırlanması, bu eylem planlarının hayata geçirilmesi, kış turizmi ortamının ve alt yapısının değerlendirilmesi amacıyla Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın başkanlığında 13 kurumun katılımı ile "Kış Turizm Kalkınma Kurulu" oluşturduklarını anlattı.



"Kış Turizm Festivali" düzenlenecek



Bu kapsamda şubat ayında "Kış Turizm Festivali" düzenleyeceklerini belirten Ağacanoğlu, "Turizm festivali ile yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'ye davet edilmesinin yanı sıra ulusal anlamda tanınmış şahsiyetlerimizi, sanatçılarımızı, yazarlarımızı ve devlet büyüklerimizi Hakkari'de ağırlamayı planlıyoruz. Festival ile beraber Hakkari'nin kış turizminde tanınmasını, terörle zedelenen imajına olumlu katkı sunmayı planlamaktayız." dedi.



Ağacanoğlu, Hakkari'de kış kış turizminin geliştirilmesi için devletin son yıllarda çok önemli adımlar attığını, bunun en önemli göstergesinin de Merga Bütan Kayak Merkezi olduğunu dile getirdi.



Hakkari'nin yıllardır terör olaylarıyla anıldığını, ancak son bir yılda güvenlik kuvvetlerinin önemli çabaları ile güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntısının olmadığını düşündüklerini aktaran Ağacanoğlu, şunları kaydetti:



"Kayak merkezinde yöre halkımız ile il dışından gelerek görev yapan memurlarımız kayak yapıyor. Kimisi piknik yapıyor, kimisi halay çekiyor. Biz ülkemizdeki tüm insanları Hakkari'ye davet etmek istiyoruz. Hakkari'nin güzel ve görülmeye değer bir yer olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yüksek yaylaları, derin vadileri, yüksek dağları ve güzel insanları ile Hakkari aslında çok olumlu bir imaja sahip. "



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise Merga Bütan Kaya Merkezi'nin geliştirilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla merkezin kapasitesini 3 binden 5 bin kişiye çıkaracaklarını bildirdi.



-"Hafta sonları karnaval yerine dönüyor"



Vali Toprak'ın destekleri ile kayak merkezine Kamp Eğitim Merkezi kurulacağını belirten Güldal, şöyle konuştu:



"Şu anda binlerce insanı burada ağlayabiliyoruz. Özellikle hafta sonları burası karnaval yerine dönüyor. Bu insanların mutluluğunu gördüğümüz zaman, biz daha çok mutlu oluyoruz, huzur buluyoruz. Biz burada ilk başta barakalarla, konteynerlerle başladık. Şu an devlete ait en büyük kayak evinden birine sahibiz. Yeni bir tesis daha yaptık. Tesisimiz git gide büyüyor. Eskiden tesis alanımız 200-300 metreyken şimdi bin 100 metre kayma alanı oluşturduk. Sayın Valimizin ve Bakanlığımızın katkıları ile yazın telesiyej kurduğumuz zaman 3 bin, 4 bin metre uzunluğundaki pistlerimizi oluşturacağız."



Güldal, Hakkari'de kış turizminin başlamasıyla büyük bir istihdamın gerçekleşeceğini, otellerin, lokantaların, taksicilerin ve dolmuşçuların da para kazanacağını söyledi.



Hakkari'yi olumsuz imajından kurtarmak istediklerini ifade eden Güldal, "Hakkari yıllarca terörle anıldı. Terör olayları bittikten sonra Hakkari yazın dağcılık, kışın da kayak turizmine açılırsa gerçekten millet için çok büyük bir velinimet olur. Hemen yanı başımızda İran ve Irak var. Bu iki ülkede bile insanlar gelse yeterli. Hakkari yazın dağcılık turizmine de çok elverişli." dedi.