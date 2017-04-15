Hakkari Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde operasyona çıktıları sırada uçuruma düşerek şehit olan Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. İkiyaka Dağları'nda arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlanmaları sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in cenazeleri Van Helikopter Filo Komutanlığında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandılar.



Törene Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Müftüsü Nimetullah Arvas ve askeri erkan katıldı.



(İHA)