Hakkari şehidinin nişanlısına acı haber verildi



KARAMAN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde operasyon sırasında uçuruma düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in Karaman'da yaşayan nişanlısı Merve Koraş'a acı haber verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçuruma düşen Uzman Çavuş Barış Düver ile birlikte bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralanmıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, merkez Urgan Mahallesi'nde oturan nişanlısı Merve Koraş'ın (20), baba evine gelen Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ile Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yurdakul Kazım Türkmen, aileye acı haberi verdi. Şehit haberinin verilmesinin ardından yetkililer tarafından eve dev Türk bayrağı asıldı.

Genç çiftin önümüzdeki Temmuz ayında düğünü olacağı öğrenilirken, Şehit Düver'in cenaze törenin de Gaziantep'te yapılacağı öğrenildi.