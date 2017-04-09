Hakkari Sanatçı Gülben Ergen Hakkari'de

Sanatçı Gülben Ergen Hakkari'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ergen, Depin'deki polis noktasında nöbet tutan polislerin gününü kutlayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.



Özel bir röportaj için Hakkari'ye gelen Gülben Ergen, ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü sanatçı Ergen burada karşılaştığı Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bir süre sohbet etti. Daha sonra sokakta dolaşan Ergen, karşılaştığı vatandaşlarla bol bol selfi yaptı. Ergen, Hakkari'den ayrılırken, il çıkışındaki Depin polis kontrol noktasında nöbet tutan polisleri de ziyaret etti. Bir süre polislerle sohbet eden Ergen, polislerin gününü kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı da çektiren Ergen,Tüm polislerimizin eşlerine, evlatlarına kolaylıklar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyerek Hakkari'den ayrıldı.