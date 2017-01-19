Hakkari Protokolü, 2 Bin 800 Metrede Dogaya Yem Bıraktı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ile Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'ne yem bıraktı.Soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan canlılar da unutulmadı. Bu kapsamda Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su işleri Van 14'üncü Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Orman Su işleri Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve çalışanlarla birlikte Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'ne giderek yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Karla kaplı dağlarda yer yer bir metreyi bulan karda bata çıkan yürüyen Vali Toprak, dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2017 yılında 6 ton besin maddesinin farklı noktaları bırakıldığını belirterek şunları söyledi:



"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı taşra teşkilatı ekipleri ile birlikte bu zorlu kış şartlarında doğal hayatın devam edebilmesi için doğaya yem bırakma faaliyeti icra ediyoruz. Bu faaliyet yaklaşık 25 gündür devam ediyor. Bugüne kadar doğaya yaklaşık 6 ton yem bırakıldı. Bundan sonra da kış şartlarına göre 15 -20 tona kadar bu rakam yükselebilecek. Tabi biz arkadaşlarla niye böyle doğaya müdahale olduğunu konuştuğumuzda ise insan oğlunun doğal yaşamı, vahşi yaşamı, günbe gün kısıtlaması üzerine böyle bir zorunluluk ortaya çıktığını gördük. Yani kendi elimizle bozduğumuzu, kendi elimizle düzeltmeye çalışıyoruz açıkçası. Bu amaçla da bu faaliyetleri yürütüyoruz. "



Yemleme çalışmasının ardandan Hakkari Valisi Toprak, araçla gitmek yerine 2 kilometrelik alanı da yer yer 1 metreyi bulan karda bata çıka yürümeyi tercih etti. Bu arada Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan yerel sanatçı Kemal Çiftçi'nin okuduğu "Ötme bülbül" şarkısını dinledi.