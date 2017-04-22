Hakkari'nin Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Kutlandı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.



Eski Valilik binası önündeki tören, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.



Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.



Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali yardımcıları Bekir Abacı, Hasan Ongu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmen ve öğrenciler ve halk katıldı.