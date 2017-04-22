Hakkari'nin kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü törenle kutlandı



Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü eski valilik binasının önünde düzenlenen törenle kutlandı.



Eski Valilik binası önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan tören çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören, Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan folklör ekibinin gösterisiyle sona erdi.



(Tür: Yurt)