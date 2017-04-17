Hakkari'nin Konak Köyü Yolunda Kar Mücadelesi

HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta, kar kalınlığının metrelerce olduğu Berçelan Yaylası'ndaki Konak Köyü yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 7 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda temizleyebildi. Ekipleri, ulaşıma açtıkları ve metrelerce yükseklikteki kar kütlelerinin bulunduğu bölgede yaptıkları zorlu çalışmalarını, cep telefonlarıyla da kaydetti.



- Hakkari