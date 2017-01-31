Hakkari Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Hakkari ve Yüksekova ilçesi ile Van ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltı aldı.



Operasyonda 19 paket halinde 23 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 2 gram afyon sakızı, 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.