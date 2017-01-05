Hakkari Memur Kızı 20 Yıl Sonra Hakkari'ye Doktor Olarak Atandı

Memur kızı 20 yıl sonra Hakkari'ye doktor olarak atandı



Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA) - MEMUR babası nedeniyle ilkokulda 4 ve 5'inci sınıfları Hakkari'de okuyan Ecem Memişoğlu, 20 yıl sonra genel cerrahi uzmanı olarak kente atandı. Ordulu Dr. Memişoğlu şimdi kentte yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor.



Memur olan babasının görevi nedeniyle 1997-98 yıllarında Hakkari'ye gelen Ecem Memişoğlu, ilkokul 4 ve 5'inci sınıfı kentte okudu. Daha sonra babasının tayini nedeniyle Hakkari'den ayrıldı. Farklı şehirlerde yaşayan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak doktor oldu. Bir süre İstanbul'da görev yapan Memişoğlu, Genel Cerrahı Uzmanı olduktan sonra, 20 yıl önce babasının memuriyeti dolayısıyla 2 yıl kaldığı Hakkari'ye, doktor olarak atandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ecem Memişoğlu, şimdi kentte yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor.



20 YIL SONRA GELDİ



20 yıl sonra tekrar Hakkari'yi gelmenin kendisi için heyecan verici olduğunu anlatan Genel Cerrah Uzmanı Dr. Memişoğlu, kenti sevdiğini söyledi. Dr. Memişoğlu, görev yaptığı hastanede ilk defa diyafram ameliyatı yaparak bir hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Çukurca ilçesi'ne bağlı Cevizli Köyü'nde 4 yıl önce ceviz ağacından düşerek sağlığını yitiren ve nefes darlığı çeken 55 yaşındaki 2 çocuk babası Seyfullah Akın'a diyafram ameliyatı yaptıklarını anlatan Dr. Memişoğlu, ameliyatın da başarılı geçtiğini söyledi.



KENTTE İLK DİYAFRAM AMELİYATINI YAPTI



Ameliyatla ilgili bilgi veren Uzman Doktor Memişoğlu, "Hastamız 4 yıl önce ceviz ağacından düşmüş. Bu düşmeden sonra sürekli bir kalp rahatsızlığı, nefes darlığı ve bağırsaklarında problem yaşamış. Daha önce bir kaç kez hastaneye gelip gitmiş. En son çekilen tomografisinde kalın bağırsağının ve midesinin bu akciğer ile kalbi karın boşluğundan ayıran diyafram denilen zar var. O zarın yırtılarak bu diyafram zarından çıktığını ve fıtıklaştığını gördük. O fıtıklaşma nedeniyle nefes darlığı çekiyordu. Ameliyatta kalın bağırsağını ve midesini karnına geri yerleştirerek diyafram dediğimiz zarı diktik" dedi.



ÜLKENİN BÖYLE DOKTORLARA İHTİYACI VAR



Yapılan ameliyatla eski sağlığına kavuşan Seyfullah Akın ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve Hakkari'nin böyle fedakar doktorlara ihtiyacı var. 4 yıldır nefes darlığı problemi yaşıyorum. Doktorumuzun yaptığı başarılı ameliyatla sağlığıma kavuştum. Emeklerinden dolayı doktoruma teşekkür ediyorum" dedi.



(Tür: Yurt)