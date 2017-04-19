Hakkari Kaçak Avda Yakalanan Keklikler Doğaya Bırakıldı

Hakkari'de, Orman ve Su işleri Müdürlüğü, il Jandarma ekiplerini tarafından yapılan yol konrolleri sırasında ele geçirilen 9 kekliği doğaya bıraktı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeni Köprü Jandarma Karakolu tarafından 2 gün önce yapılan yol kontrolleri sırasında kaçak avlanan 9 keklik ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi 14 bin TL para cezasına çarptırılıp, sorgularını ardından serbest bırakılırken, keklikler ise Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. 2 gündür koruma altında olan 9 keklik, Orman ve Su işleri Müdürü Necmettin Yılmaz ve beraberindeki 5 kişilik ekip tarafından kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü'ne götürülerek burada doğaya bıraktı.



Orman ve Su işleri Müdürü Yılmaz, Jandarma tarafından yakalanan kekliklerin Mardin'e götürülmek istendiğini söyledi. Yılmaz, "Keklikleri kendi yaşam alanlarına bıraktık. Bu mevsim kekliklerin üreme dönemi. Başka memleketlerden yöremizre gelip kurdukları tuzaklarla bu hayvanları avlıyorlar. Bundan dolayı buradaki vatandaşlarımızın doğal alanlara sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu güzel hayvanları gelecek nesillerde görmeli. Bu hepimizin görevi" diye konuştu.