Hakkari Irak Sınırında 23 Nisan Coşkusu
Irak sınırında 23 Nisan coşkusuBehçet DALMAZ-Abdullah KAYA ŞEMDİNLİ (Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Umurlu Köyü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.
Irak sınırında 23 Nisan coşkusu
Behçet DALMAZ-Abdullah KAYA ŞEMDİNLİ (Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Umurlu Köyü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı. Sınırdaki öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.
Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi'ndeki Umurlu Köyü İlk ve Ortaokul öğrencileri 23 Nisan Ulusul Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Köyde yaşayan ailelerin de izlediği kutlamalarda minik öğrencilerin dans gösterisi ve tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Kutlamalar öğrencilerin söylediği şarkılar ve okulun folklör ekibinin gösterisiyle devam etti. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekibi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında Umurlu Köyü'ne gelerek, öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarına katıldı. VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Ercan Kısacık ve beraberindeki 15 kişilik ekip, 400 öğrencisi bulunan Umurlu Köyü İlk ve Ortaokul öğrencilerine kırtasiye, kitap ve çeşitli spor malzemesi hediye etti.
VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir, İmkanları dahilinde okulları ziyaret ederek öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin en ücra köşesi, en uzak noktası olan Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi'ne bağlı Umurlu Köyü ilk ve orta okulundayız. Biz VEDAŞ ailesi olarak Ankara-Van, Van-Hakkari Umurlu Köyü'ne sevgi bağını kurmak istedik. Bugün 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan öğrencilerimizle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Biz Türkiye'de bulunan herkesi bu ücra köşede bulunan okullarımıza ve çocuklarımıza destek olmaya çağırıyoruz dedi.
VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Ercan Kısacık ise, Van, Hakkari ve Muş'ta eş zamanlı olarak çocuklarla buluştuklarını belirterek, sınırın sıfır noktasındaki çocukların bayramını kutladı.
(Tür: Yurt)