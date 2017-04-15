Hakkari Ikiyaka Dağları'nda Operasyon Kazası; 2 Şehit, 1 Yaralı

Hakkari İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 1 yaralı(Tür: Yurt)

Hakkari İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 1 yaralı

(Tür: Yurt)

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Hakkari, Şehit, Kaza