Hakkari - Ikiyaka Dağları'nda Operasyon Kazası; 2 Şehit, 2 Yaralı

Hakkari - İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 2 yaralı(Tür: Yurt)

Hakkari - Ikiyaka Dağları'nda Operasyon Kazası; 2 Şehit, 2 Yaralı

Hakkari - İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 2 yaralı

(Tür: Yurt)

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Hakkari, Şehit, Kaza