Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu'nun Taziye Ziyareti

Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Tuncer ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Dilberoğlu beraberinde şube müdürleri ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi olan Abdurrahman Tuncer'in babası emekli Bekçi Ömer Tuncer'in vefatı nedeniyle ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Gazi Mahallesindeki taziye evini ziyaret eden Dilberoğlu merhum Tuncer'in vefatı dolayısıyla aileye emniyet teşkilatı adına üzüntülerini iletti.