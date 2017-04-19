Hakkari'den Kısa Kısa

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi D Grubu'nda mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yönetici ve sporcularını kabul etti.



Kulüp yönetici ve sporcuları, 22-28 Nisan tarihinde Antalya'da katılacakları terfi müsabakaları öncesi, Vali Toprak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak da sporcularla bir süre sohbet ederek, müsabakalarda başarı diledi.



Sporcular, Toprak'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu forma hediye etti.



Başmüfettiş Arslan, müftülük personeliyle bir araya geldi



Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan, Yüksekova ilçesinde müftülük personeliyle bir araya geldi.



İpek Yolu üzerinde bulunan bir kafede düzenlenen programda konuşan Arslan, din görevlilerinin yürüttüğü görevin önemli olduğunu anlattı.



Arslan, din görevlilerinin sadece camide değil, gittikleri her yerde görevlerinin sorumluluğunu yerine getirmeleri gerektiğini aktardı.



İlçedeki camilerle ilgili sıkıntıların konuşulduğu toplantıya, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut, müftülük çalışanları ve merkez ile köy imamları katıldı.