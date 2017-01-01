Hakkari'den Birlik Mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte dün Yüksekova'ya gelen ve buradaki incelemlerinin ardından Hakkari'ye geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet, bu sabah Bağışlı Köyü'nde Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın'ın evinde kahvaltı yaptı.



Yeni yıla Hakkari'de giren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ve bazı STK temsilcileri sabah Bağışlı Köyü'ne giderek Sanatçı Aydın Aydın'ın evinde kahvaltı yaptı. Heyeti, ellerinde Türk Bayraklarıyla çocuk ve çok sayıda kişi karşıladı. Karşılayanlar, 'En büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan', 'Teröre hayır, kardeşliğe evet', 'Bağışlı sizinle gurur duyuyor' sloganları attı.



TERÖRÜ KINIYORUZ



Kahvaltı sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, gönül köprüsü projesi kapsamında bu geziyi düzenlediklerini belirterek İstanbul'daki terör saldırısını kınadı. Her türlü terörün karşısında olduklarını belirten Şahin, şöyle dedi:



"Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız ve şartsız her zaman karşısında olduğumuzu ve nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan çeviremeyecek, idealimizden, hedeflerimizden bizi uzaklaştıramayacak. Teröre karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz artık bütün illerimizin, bütün bölgelerimizin üretimle yatırımla istihdamla, ihracatla uğraşmasını istiyoruz. Farklılıklarımızı bize birer kavga, birer çatışma olarak dayatmaya çalışanlara inat, biz bütün farklılıklarımızla, bütün zenginliklerimizle inşallah ebediyete kadar kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Birlik ve beraber olacağız ki, bu terör belasından kurtulalım."



Sanatçı Aydın Aydın ise kahvaltı sonrası kardeşlik üzerine bestelediği bir şarkıyı Türkçe ve Kürtçe okudu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatan Aydın, "İstanbul'da meydana gelen saldırıyı nefretle kınıyorum. Ben kardeşlik köprüsüne türkülerimle, yaptığım bestelerle hayatım boyunca hep destek verdim. İnşallah yakın bir zamanda bizim ülkemiz bu terörden, sıkıntılardan kurtulacak" diye konuştu.



- Hakkari