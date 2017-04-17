Hakkari'den Acı Haber
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Dün Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde teröristler tarafından askeri araca yönelik düzenlenen roketli saldırıda biri ağır 4 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan bir uzman çavuşun yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
(İHA)