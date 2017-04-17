Hakkari'deki Terör Saldırısında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu.



Çukurca ilçesinin Kaletepe bölgesinde dün PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanıp Hakkari'ye getirilen 25 yaşındaki Şenözüar, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şenözüar'ın şehadet haberi, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde yaşayan babası Hamdi, annesi Fatma ve 8 buçuk aylık hamile eşi Melek Şenözüar'a yetkililerce verildi.



Eşinin şehadet haberini alınca fenalaşan Melek Şenözüar sağlık ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şehidin baba evinde Kuran-ı Kerim okunurken, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Yakınları, Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın üç gün sonra doğum günü olduğu belirtildi.



Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 2 yıldan bu yana görev yapan Şenözüar'ın 20 gün sonra baba olacağı öğrenildi.



Şehidin üç kardeş olduğu, ağabeyi Rıdvan Şenözüar'ın da Erzurum Şenkaya ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve acı haberi alır almaz baba ocağına gelmek için yola çıktığı kaydedildi.



Şehit askerin, yarın Torbalı'daki Mümin Mesci Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaot Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



Torbalı Belediyesi ekipleri, şehidin baba ocağını Türk bayraklarıyla donattı.



Çukurca ilçenin Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlenmiş, olayda biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı.