Hakkari'deki Terör Saldırısı

Hakkari'deki terör saldırısında ağır yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Çukurca'nın Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristlerce askeri araca yönelik saldırıda ağır yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan asker şehit düştü.



Kalepete bölgesinde dün gerçekleşen terör saldırısında biri ağır 3 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.