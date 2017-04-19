Hakkari'de Yasa Dışı Geçişler

Hakkari'de yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Hakkari'de Yasa Dışı Geçişler

Hakkari'de yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Yüksekova İlçesi Dilektaşı köyünde 15 Nisan 2017 günü saat 15.30 sıralarında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yurt dışından ülkemiz sınırlarına yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 yabancı uyruklu ve bu şahıslara yardım eden 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 13 şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış 16 Nisan 2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise idari işlemler devam etmektedir."

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