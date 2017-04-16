Hakkari'de Yaralanan 8 Askerin Tedavisi Sürüyor
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giderken aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ