Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de polisin 'torbacı' olarak tabir edelin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 2'sinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilde 'torbacı' olarak tabir edelin sokak satıcıları ile uyuşturucu imal ve ticareti suçlarıyla ilgili yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Bu çalışmalar kapsamında 24.04.2017 günü eş zamanlı 3 ayrı adreste yapılan operasyonda 2 şahıs tarafından ortak kullanılan ikamette 92 adet folyo kağıdına sarılı ve 2 ayrı pakette toplamda 280 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili her iki şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınmış, iki şahıs çıkarıldıkları Mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Operasyon kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada iş yerinde müşteri olarak bulunan şahsın üzerinde 2,8 gram ve 0,5 gram değişik türde uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmış, ayrıca olayla ilgili yapılan çalışma neticesinde iki şahıs daha gözaltına alınmıştır" denildi. - HAKKARİ