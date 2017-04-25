Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'deki güvenlik güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "24 Nisan 2017 günü ilimiz merkezde 3 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 92 adet folyo kağıdına sarılı ve 2 adet paket halinde 280 gram uyuşturucu maddelerden toz esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili 4 şahıs 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında gözaltına alınmış. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. 2 şahsın ise gözaltı hali devam etmekte olup; ayrıca operasyon kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, müşteri olarak bulunan şahsın üzerinde 2,8 gram toz esrar ve 0,5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan adli tahkikat yapılarak müdürlükten salıverilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ