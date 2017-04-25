Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu

Hakkari'de değişik adreslere yapılan operasyonlarda 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.



Bu kapsamda il merkezinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 92 adet kağıda sarılı 2 paket halinde 280 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Konuyla ilgili 4 şahıs 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında gözaltına alınmış, şahıslardan ikisi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. 2 şahsın ise gözaltı hali devam etmekte olup ayrıca operasyon kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada iş yerinde müşteri olarak bulunan şahsın üzerinde 2,8 gram toz esrar ve 0,5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş, şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan adli tahkikat yapılarak şube müdürlüğünden salıverilmiştir."