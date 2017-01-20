Hakkari'de ünlü türkücü Aydın Aydın'ın seslendirdiği türküler eşliğinde karnelerini alan öğrenciler tatile çıktı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merzan Mahallesi'nde bulunan Cengiz Topel İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Toprak ve beraberindekiler, temsili olarak 1- A ile 8-A sınıflarını gezerek öğrencilere karnelerini dağıttılar.
"Kanka Polis" öğrencileri korkuttu
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de "Kanka Polis" kostümüyle öğrencilere boyama defteri ve kitabı hediye etti. "Kanka Polis" kostümlü memurun sınıfa girmesiyle 1-A sınıfı öğrencileri korkarak kaçışmaya başladı. Bunun üzerine devreye giren Vali Toprak, minik öğrencinin korkulu anlarına gülümseyerek sakinleştirdikten sonra karnelerini verdi.
Karne dağıtım törenine katılan Hakkarili ünlü türkücü Aydın Aydın da, türküyü seslendirdi.
Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, 8. sınıf öğrencilerine yarıyıl tatilini tatil tadında geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. - HAKKARİ
Hakkari'de Türküler Eşliğinde Karne Dağıtımı
Hakkari’de ünlü türkücü Aydın Aydın’ın seslendirdiği türküler eşliğinde karnelerini alan öğrenciler tatile çıktı.
Hakkari'de ünlü türkücü Aydın Aydın'ın seslendirdiği türküler eşliğinde karnelerini alan öğrenciler tatile çıktı.