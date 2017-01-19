Türküler Eşliğinde Doğaya Yem Bırakıldı

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için 2800 rakımlı Şivekür Tepesi'ne türküler eşliğinde yem bırakıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Hakkari'de, yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Kuruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü tarafından yemleme çalışması başlatıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Orman ve Su İşleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Kuruma ve Milli Parklar İl Müdürü Necmettin Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Akif Bildirici ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte doğaya yem bırakmak için şehirden 13 kilometre mesafede bulunan Merga Büte Kayak Merkezinde bir araya geldiler.
Burada Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından Vali Toprak ve beraberindekilere yapılan ikramların ardından, soğuk havadan korunmaları için de atkı ve bere dağıtıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra 2800 rakımlı Şivekür Tepesi'ne doğru tırmanışa geçerek, 3 saat yürüdüler. Zirvede Hakkarili ünlü sanatçı Kemal Çiftçi tarafından türkü seslendirerek, yemleme çalışması yapıldı.
Vali Toprak ve beraberindekiler, açık alan ve kayalık bölgelere yaban hayvanlarının ulaşabileceği şekilde kendi elleriyle yem bıraktılar.
Burada Konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, aralık ayından bu yana bölgede yaklaşık 6 ton yem bıraktıklarını söyledi. Vali Toprak, "Bugünkü faaliyet, aralık ayının başından beri devam ediyor. Kanatlı ve yırtıcı hayvanlar için doğaya sakatat, arpa, buğday ve saman bırakıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 6 ton yem bırakıldı. Bundan sonrada kış şartlarına göre 15-20 tona kadar bu rakam yükselecek. Niye doğaya müdahale etme ihtiyacını konuştuğumuzda; insanoğlunun doğal yaşamı, vahşi yaşamı gün be gün kısıtlaması üzerine böyle bir zorunluluk çıktığını öğrendik. Açıkçası kendi elimizle bozduğumuz doğayı kendi elimizle düzeltmeye çalışıyoruz. Bu yolla hayvanların yemsiz kalmadan hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlıyoruz. Bu senede 1 ila 1,5 metre kar var bölgede. Bunun da kendine göre teknikleri var. Yemlerin bırakılacak uygun yerleri var. Bu yerleri de bölge ve il müdürümüzle tespit ettik. Tugay komutanımızla ve cumhuriyet başsavcımızla beraber bu faaliyete sembolik olarak katılım sağlamak istedik" diye konuştu.
Vali Toprak ve beraberindekiler daha sonra Sümbül Dağı'na doğru toplu hatıra fotoğrafı çektirerek bölgeden ayrıldılar. - HAKKARİ
Türküler Eşliğinde Doğaya Yem Bırakıldı
Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için 2800 rakımlı Şivekür Tepesi'ne türküler eşliğinde yem bırakıldı.
Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için 2800 rakımlı Şivekür Tepesi'ne türküler eşliğinde yem bırakıldı.