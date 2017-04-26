Hakkari'de Torbacı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

HAKKARİ'de polisin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, 280 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 24 Nisan günü eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 kişi tarafından ortak kullanılan evde, 92 folyo kağıdına sarılı ve 2 ayrı pakette toplamda 280 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon kapsamında bir işyerinde yapılan aramada ise işyerinde müşteri olarak bulunan bir şüphelinin üzerinde 2,8 gram ve 0,5 gram değişik türde uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



- Hakkari