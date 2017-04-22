Hakkari'de ters lale şenliği



HAKKARİ'de, Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği ve kentte ilk kez düzenlenen 'Ters lale' şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenliğe katılan çocuklar zırhlı polis aracı üzerine çıkıp Özel Harekat polisleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hakkari'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm haftası etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 'Ters lale' festivali düzenlendi. Şenlikte uçurtma şenliği, bisiklet turu, tahta bacak gösterisi, palyaço, kurumlar arası müsabakalar, firmalar arası yemek yarışması ve evet hayır gibi bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Merzan Mahallesi Şehir Stadında düzenlenen ters lale şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada kurulan standları ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekiler, çocuklarla tenis oynadı. Vali Toprak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Halk oyunları gösterisi, koro ve yemek stantlarının gezilmesinin ardından evet-hayır yarışması yapıldı. Program yöresel yemek ikramıyla son buldu.