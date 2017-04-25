Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari merkeze bağlı Ceylanlı köyü Eski Doğanlı Mezrası'nda SA-18 güdümlü füze mühimmatı, dürbünü ve tetikleyicisi ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda merkez Ceylanlı köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsalında bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde SA-18 güdümlü füze mühimmatı, SA-18 füze dürbünü ve SA-18 füze tetikleyicisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."