Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı malzeme ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Merkez Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrası kırsalında teröristlere ait malzemelerin saklandığına dair bilgi üzerine bölgede arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"İlimiz merkez Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrası kırsal alanında 22 Nisan'da yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde, bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bir şarjör, 83 uçaksavar mühimmatı, 182 PKS biksi mühimmatı, 250 metre (2X0,75) ebatında patlayıcı düzeneklerde kullanıldığı değerlendirilen kablo, 24 büyük pil (5'li düzenek halinde) ve bir akü ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."