Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hudut Birlikleri ve Hudut Özel Harekat Taburu Komutanlığı, Hakkari Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Çukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, Çukurca Jandarma Komutanlığında görevli jandarma timleri ve güvenlik korucuları, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığının sevk ve idaresinde Kazan ve Kasran vadilerinde operasyon düzenlendi.



Terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda Kuzey Kore yapımı HT 16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 RPG mühimmatı, 7 antitank mühimmatı ve buna ait 5 sevk fişeği, 43 büyük boy pil, 9 TNT, 225 gram tahrip kalıbı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, C3 plastik patlayıcıyla tuzaklanmış 2 kumanya kutusu, tuzaklanmış roket kuyruğu, 21 fünye, 324 AK-47 mühimmatı, 391 bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde, boş piknik tüpü, 15 metre patlayıcı kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı, 73 büyük boy konserve kutusu, 2 paket çay ve uyku tulumu ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Öte yandan, Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Mut, bölgede vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.