Hakkari'de Terör Operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 63 bin 600 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 34. Hudut Tugay Komutanlığınca Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik operasyonlar sürüyor.



Bu kapsamda Ortaklar bölgesinde, arazide yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 63 bin 600 av tüfeği fişeği bulundu.