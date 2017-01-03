Hakkari'de Terör Operasyonları

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Kent merkezindeki Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yapılan uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü ifade edildi.



Terörle mücadele kapsamında başka bir operasyonun daha yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Operasyonda, firari durumda olan C.A. isimli şahıs Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır." denildi.