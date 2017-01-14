Hakkari'de Teog Değerlendirme Toplantısı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı değerlendirme toplantısı yapıldı.



Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun başkanlığında Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Toplantıda, 2015 ve 2016'da yapılan TEOG sınavlarının detaylı ve karşılaştırmalı sonuçları değerlendirilerek, sonuçlar Türkiye ortalamasıyla karşılaştırıldı.



Toplantının ardından açıklama yapan Durgun, okulların ve genel itibariyle ilin başarı durumunun iyi olduğunu söyledi.